Juanita Broaddrick, la femme qui a accusé l’ancien président Bill Clinton de l’avoir v*olée en 1978, a été sanctionnée par Twitter après avoir remis en cause l’efficacité des vaccins COVID-19 sur la plateforme de médias sociaux. Twitter a informé Broaddrick de l’interdiction ces derniers jours, affirmant qu’il avait verrouillé son compte pour « violation de la politique de diffusion d’informations trompeuses et potentiellement nuisibles liées à COVID-19« , selon un e-mail obtenu par Fox News.

Le tweet de Mme Broaddrick qui a conduit à sa suspension du réseau social a été publié samedi et laissait entendre que les inoculations de coronavirus « ne fonctionnent pas » et « altèrent l’ADN ». «Quand cette m*rde de vaccins sera-t-elle terminée? Big Pharma a suffisamment profité pour les cent prochaines années. Arrêtez de pousser les vaccins qui ne fonctionnent pas et altèrent l’ADN», lit-on dans le message.

Selon des médias internationaux, Twitter a déclaré avoir dit à Mme Broaddrick que son compte pouvait être restauré si le tweet était supprimé. « Nous comprenons qu’en période de crise et d’instabilité, il est difficile de savoir quoi faire pour assurer votre sécurité et celle de vos proches« , a déclaré la société qui a exigé la « suppression du contenu susceptible de présenter un risque pour la santé des personnes, y compris le contenu qui va directement à l’encontre des conseils de sources faisant autorité en matière d’informations sur la santé publique mondiale et locale.«