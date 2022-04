Le but ultime d’un parti politique est la conquête et l’exercice du pouvoir politique. Ce crédo est partagé par tous et il a certainement guidé l’ancien ministre du président Boni Yayi, Théophile Yarou et les siens qui ont porté sur les fonds baptismaux, leur parti politique La Nouvelle Alliance (LNA) dont l’existence légale a été définitivement certifiée par le ministère de l’intérieur, le vendredi 25 mars dernier. Celui qui avait semblé prendre sa retraite politique après des déboires au sein de la branche dissidente du parti Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), est maintenant le leader d’un nouveau parti.

Il a opté avec ses co-légionnaires pour social-libéralisme et veut se mettre au dessus des clivages et stéréotypes pour proposer aux populations, une opposition constructive. Le parti n’est ni pour ni contre le pouvoir du président Patrice Talon. Or, au Bénin, on compte déjà près d’une vingtaine de formations politiques et ce, malgré la volonté du président Patrice Talon de limiter leur nombre. Une volonté qui s’est traduite par l’adoption d’une nouvelle charte des partis qui, soit dit en passant, a montré ses limites justement parce qu’elle produit l’effet contraire à celui pour lequel il a été initialement prévu. Ainsi, le désormais président de LNA Théophile Yarou entre donc dans une arène où il devra faire face à des gladiateurs de haut vol notamment les deux partis politiques de la mouvance présidentielle (BR er UP), la FCBE de Paul Hounkpè, RE de Candide Azanaï sans compter la grosse cylindrée Les Démocrates de Éric Houndété.

Ils doivent batailler dure car la compétition s’annonce déjà très féroce sur le terrain. Il faudra une détermination sans faille du président Yarou et les siens afin de se faire une place dans la cohue de partis politiques. A ce sujet, M. Yarou a une réponse toute faite. Dans une interview accordée au journal gouvernemental La Nation publiée le 14 octobre 2021 il déclarait ceci : « nous allons nous rencontrer sur le terrain et on verra qui est qui ». Sauf que les belles déclarations d’intention ne suffisent pas pour convaincre les électeurs.

A cela il faut ajouter les problèmes des ressources financières qui vont rapidement se poser sur le terrain. Au Bénin ne crée pas un parti politique qui veut ; mais qui peut. Toutes les dépenses ou presque du parti reposent sur son fondateur ou initiateur. Les cotisations des autres membres et des sympathisants qui n’entrent presque jamais dans les caisses ne suffiront pas également. Étant un tout nouveau parti, il ne pourra pas bénéficier des subventions de l’État. C’est dans ce contexte qu’il faut affronter les prochaines élections législatives auxquelles le parti ne cache pas son intention de participer. Le pari est risqué et immense : mais pas impossible. Il suffit de retrousser les manches et de redoubler d’efforts pour y parvenir.