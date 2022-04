Un Américain ayant porté atteinte à la sécurité nationale des Etats-Unis a été jugé. Il s’agit en effet de Virgil Griffith, un informaticien et expert en cryptomonnaie âgé de 39 ans, qui a été condamné hier mardi 12 avril 2022, à New York à 63 mois de prison, d’après un communiqué du procureur du tribunal fédéral de Manhattan. Face aux faits qui lui sont reprochés, le mis en cause a plaidé coupable, pour avoir une peine réduite alors qu’il risquait 20 années de prison. Les autorités américaines reprochent à Virgil Griffith d’avoir fourni une aide à la Corée du Nord, en matière de conseils en cryptomonnaies pour qu’elle échappe aux sanctions internationales.

Il était poursuivi depuis 2019

Toujours selon le procureur du tribunal, le régime nord-coréen a démontré par ses actes qu’il représentait une menace pour la sécurité des USA. Il a par ailleurs précisé que le condamné avait autrefois « reconnu devant la justice avoir agi pour que la Corée du Nord échappe aux sanctions, lesquelles sont en vigueur pour l’empêcher de se doter d’une arme nucléaire ». Notons que cette affaire ne date pas d’aujourd’hui, puisque Virgil Griffith était poursuivi par la justice américaine depuis 2019. Les autorités l’avaient accusé d’avoir notamment collaboré avec d’autres personnes, en vue de fournir à Pyongyang des services financiers en monnaies virtuelles.

Pour rappel, les relations entre la Corée du Nord et les Etats-Unis sont au point mort depuis plusieurs années. Les dernières discussions entre les deux Etats datent de la présidence de l’ancien locataire de la Maison Blanche Donald Trump. A ce moment, deux rencontres (Singapour en 2018 et Hanoï en 2019) ont eu lieu notamment sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Suite à ces dernières, il n’y avait plus eu de négociations entre les deux pays. Aussi, l’arrivée de Joe Biden n’a-t-elle pas arrangé la situation, puisque les tests de missiles se sont multipliés.