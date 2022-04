L’ancien président américain Donald Trump ferait désormais régulièrement l’objet de moquerie de la part de certains membres de sa formation politique. La confidence a été faite par l’analyste Frank Luntz à The Daily Beast. Pour lui, l’ancien homme fort de la Maison-Blanche a perdu son influence sur le parti, et est traité « d’enfant » par certains membres du parti. Il ajoute que certains républicains n’hésitent pas à se moquer de lui dès qu’il est absent.

Il a notamment rappelé une blague qui a été faite par le gouverneur du New Hampshire Chris Sununu au cours d’un dîner du Gridiron Club à Washington. L’homme politique n’a pas hésité à traiter le milliardaire républicain de « fou ». « Je ne pense pas qu’il soit si fou que vous puissiez le mettre dans un établissement psychiatrique. Mais je pense que s’il était dans un, il ne sortira pas. », a déclaré le gouverneur du New Hampshire.

« Ils ne le diront pas en public »

Sur ces propos, Frank Luntz, fait observer que tous les républicains ont le même avis même s’ils n’oseraient pas l’exprimer publiquement comme le gouverneur du New Hampshire. « Ils ne le diront pas [en public], mais derrière son dos, ils pensent que c’est un enfant. Ils se moquent de lui. C’est ce qui le rendait important. », a indique-t-il avant de faire remarquer que l’ancien président américain ne bénéficie plus du même respect qu’il y a quelques mois. « Trump n’est plus le même homme qu’il y a un an », poursuit-il.