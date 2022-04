Un superpétrolier a livré du pétrole brut américain à l’Espagne pour la première fois en plus de six ans alors que l’Europe dépend de plus en plus de l’énergie américaine pour remplacer les interruptions d’approvisionnement dues à la guerre de la Russie en Ukraine rapporte l’agence américaine Bloomberg.

Le navire Solana a livré une partie de ses 2 millions de barils de brut dans le port espagnol de Bilbao à la mi-avril avant de décharger du pétrole supplémentaire à Wilhelmshaven, en Allemagne, et à Rotterdam, selon les données de suivi. Solana avait reçu sa cargaison de pétrole américain de navires plus petits alors qu’il se trouvait dans le golfe du Mexique aux États-Unis avant de partir pour l’Europe.

Historiquement, la grande majorité des expéditions américaines de pétrole brut vers l’Europe ont été effectuées sur des navires plus petits pouvant transporter entre 600 000 et 1 million de barils, plutôt que via les superpétroliers de 2 millions de barils plus populaires sur les routes plus longues, comme entre les États-Unis et l’Asie. Mais alors que les acheteurs européens évitent de plus en plus le pétrole russe après l’offensive en Ukraine, les approvisionnements américains s’avèrent essentiels pour combler le vide.