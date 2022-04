Des policiers ont tiré sur un véhicule dans le centre de Paris faisant deux morts et un blessé, rapporte lundi le site Actu. L’incident a eu lieu sur le Pont-Neuf. Selon le média, les policiers ont voulu contrôler un véhicule qui circulait à contresens. Le conducteur a cependant tenté de percuter les agents. Un policier a donc fait usage de son arme. Le conducteur et le passager avant ont été mortellement blessés, tandis qu’un autre passager a été blessé au bras et hospitalisé plus tard.

La zone de l’incident a été encerclée par les forces de l’ordre. La procureure de Paris Laure Beccuau s’est rendue sur les lieux. Selon l’AFP, la police a ouvert une enquête pour « tentative d’homicide volontaire sur personnes dépositaires de l’autorité publique ». L’inspection générale de la Police nationale analysera quant à elle les actions des policiers.