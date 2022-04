Une fusillade a éclaté aux Etats-Unis, dans l’après-midi d’hier vendredi 22 avril 2022. Les faits se sont déroulés dans le nord-ouest de Washington. Selon les informations du chef du département de la police métropolitaine, Robert Contee, l’individu suspecté dans cette affaire est décédé. « Nous pensons que le suspect s’est suicidé alors que des membres du MPD entraient ou pénétraient dans l’appartement où il se trouvait » a-t-il ajouté. Par ailleurs, la police n’a pas donné de détails sur l’identité du défunt.

Trois blessés dans un état stable

Au nombre des personnes blessées se trouve une fille âgée de 12 ans. Parmi les quatre blessés trois qui avaient été conduits à l’hôpital sont dans un état stable. La quatrième personne, une sexagénaire avait reçu des soins sur place. D’après le chef du département de la police métropolitaine de Washington DC, il n’y a plus d’autres suspect recherché dans cette affaire, précisant que l’enquête est actuellement en cours. Notons qu’au cours de la perquisition de l’appartement du suspect plusieurs armes ont été trouvées.

A en croire le chef de police, il s’agit de six armes dont « plusieurs armes d’épaule, plusieurs cartouches et des armes de poing également ». Robert Contee a également déclaré que le suspect avait agi seul, avec pour intention de blesser et tuer des personnes. Pour rappel, cette fusillade intervient plusieurs semaines après une autre qui avait eu lieu dans le quartier de Brooklyn à New York. D’après les informations rapportées par les autorités, la fusillade avait coûté la vie à un garçon âgé de 12 ans. Une femme âgée de 20 ans avait également été grièvement touchée.