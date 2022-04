Hier dimanche 03 Avril 2022, se tenait la cérémonie des Grammy Awards, le rendez-vous tant attendu aux USA par les célébrités du monde de la musique. Dans un de nos précédents articles, nous vous informions que la célèbre chanteuse Angélique Kidjo a battu Wizkid et remporte le prix du meilleur album (monde). Le rappeur américain Kanye West était aussi parmi les nominés. Il fait d’ailleurs parler de lui depuis quelques heures car il a égalisé le record du rappeur Jay-Z avec 24 trophées à ce jour.

Kanye West est une nouvelle fois dans les médias. Le rappeur qui il y a quelques semaines s’est séparé de Kim Kardashian la mère de ses enfants, avait pendant plusieurs semaines après leur divorce fait parler de lui à travers les attaques contre le nouveau petit ami de cette dernière et ses relations avec les femmes. Mais cette fois-ci, Kanye West fait parler de lui à cause des trophées qu’il a collectionné pendant les Grammys Awards. Kanye West égalise encore le record d’un autre rappeur avec qui il a beaucoup collaboré pendant sa carrière. Il s’agit de Jay-Z.

24 Grammys. C’est le total de trophées remportés par Jay-Z et Kanye West, deux célèbres rappeurs américains qui ont collaboré sur plusieurs titres pendant leur carrière. Avec cet exploit réalisé, les deux rappeurs sont les rappeurs qui ont reçu le plus de trophées de l’histoire des Grammy Awards. Mais avant que la cérémonie ne se tienne, Jay-Z avait déjà battu un record en devenant l’artiste le plus nominé de l’histoire de cette prestigieuse cérémonie avec 83 nominations comme l’a rapporté de nombreux médias internationaux.