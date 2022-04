Le lundi 04 avril dernier, le ministre de l’énergie Jean-Claude Houssou a lancé officiellement les activités de la 2ème édition de la semaine de l’énergie électrique au Bénin. La cérémonie s’est déroulée à la Direction régionale Littoral 1 de la SBEE à Cotonou. A l’occasion, l’autorité a vanté les performances du Bénin dans le secteur énergétique depuis 2016. Des performances jamais égalées depuis 1960, qui de son point de vie, méritent d’être exposées au public afin qu’il touche du doigt la qualité du travail qui se fait en dépit de difficultés inhérentes au travail de l’homme.

« En 2019, nous avions 634.000 clients. Nous avons aujourd’hui 723.000. Donc une augmentation de 14%. En 2019, nous avions près de 6.000 km de ligne moyenne tension. Avec les projets en cours, à l’horizon 2025, nous aurons près de 11.200 km de ligne ; presque le double » dira le directeur général de la SBEE Gérard Zadgronik. « Notre pays a tourné dos au triste phénomène de délestage » se réjouit Jean-Claude Houssou, selon le compte rendu de la cérémonie fait sur la page officielle du gouvernement. Il faut dire que la 2ème édition de la semaine de l’énergie électrique au Bénin prend fin le samedi 09 avril prochain.

« Une fois l’électrification du pays terminée, nous aurons 33.300 km de ligne «

« Des structures sous tutelle ouvriront leurs portes pour vous écouter, vous informer, pour vous conseiller et vous donner des orientations pratiques sans oublier de récolter vos difficultés et doléances pour pouvoir continuer à progresser » a fait savoir le ministre de l’énergie. Notons que la SBEE a de grandes ambitions pour l’avenir. Selon son directeur général, d’ici 2030, « nous aurons 14.000 km de ligne avec un réseau complètement sécurisé. Pareillement pour les réseaux basse tension, de 6.000 km en 2019 à 28.000 km en 2025 et à terme, une fois l’électrification du pays terminée, nous aurons 33.300 km de ligne. La SBEE, grâce à l’appui des PTF a fait des investissements records qui s’élèvent à 719 milliards de FCFA ».