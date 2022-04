Les systèmes de défense antiaérienne de la Russie ont abattu à 15 km au sud de Izioum en Ukraine, un avion de chasse Su-25 de l’armée de l’air ukrainienne. Les forces de fusées et l’artillerie russes ont détruit 881 installations militaires ukrainiennes, a déclaré ce samedi le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov. « Les systèmes de défense antiaérienne russe ont abattu à 15 km au sud de Izioum, un avion de chasse Su-25 de l’armée de l’air ukrainienne », a-t-il indiqué. Selon lui, l’aviation tactico-opérationnelle russe a frappé 43 cibles militaires en Ukraine, dont trois postes de commandement, deux stations radar, 8 entrepôts de combustible ainsi que 35 bases d’opérations et zones d’accumulation de l’équipement militaire ukrainien, 760 zones de concentration de la main-d’œuvre ennemie. « L’aviation tactico-opérationnelle a détruit 67 zones de regroupement des effectifs et des équipements militaires ukrainiens au cours de la nuit« , a ajouté M. Konachenkov.

L’Ukraine dresse un bilan humain contraire à celui de la Russie

Du côté ukrainien, le président Zelensky affirme que l’armée ukrainienne aurait ainsi perdu 2.500 à 3.000 combattants depuis le début de la guerre et environs 10.000 blessés ont des pronostics vitaux engagés. Toujours selon les dires du leader ukrainien, le bilan serait beaucoup plus lourd du côté russe avec la perte de 19.000 à 20.000 soldats depuis le début de la guerre. Un bilan automatiquement démenti par les russes.

Selon le général Igor Konachenkov, les récentes déclarations du président ukrainien Zelensky aux médias occidentaux selon lesquelles les pertes irrémédiables de l’armée ukrainienne au cours de l’opération s’élèvent entre 2.500 et 3.000 personnes sont un « mensonge ». « Le ministère russe de la Défense dispose de données fiables sur les véritables pertes de l’armée ukrainienne, de la Garde nationale et des mercenaires, ce que Zelensky a peur de dire au peuple ukrainien. Aujourd’hui, les pertes irrémédiables s’élèvent à 23.367 personnes » a ajouté M. Konachenkov.