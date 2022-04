L’offensive russe en Ukraine lancée depuis le 24 février 2022 par le président russe Vladimir Poutine fait toujours la une des journaux. En effet, plus d’un mois après le début de l’offensive, les Etats-Unis pensent que la Russie veut intensifier ses opérations militaires en Ukraine, des semaines après l’interruption de son avancée au sol. Face aux journalistes de la Maison Blanche, le conseiller du président américain Joe Biden à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a estimé que les forces russes repositionnent leurs troupes au sud et à l’est de l’Ukraine au lieu de cibler une grande partie du pays.

« Des dommages militaires et économiques »

Selon lui, la Russie voudra encercler les forces ukrainiennes à l’est, tout en ajoutant que le redéploiement des troupes russes au nord de l’Ukraine est en train d’être exécuté par les commandants russes. Jake Sullivan a par ailleurs ajouté que la nouvelle offensive terrestre de la Russie « inclura probablement des frappes aériennes et des missiles dans le reste du pays pour causer des dommages militaires et économiques, et franchement, pour semer la terreur ». Notons que ces propos de Jake Sullivan interviennent après la diffusion de plusieurs images dans la région de Boutcha, suite au départ des troupes russes.

Des accusations rejetées par la Russie

Selon les autorités ukrainiennes et les dirigeants occidentaux, les troupes russes ont commis un massacre dans cette ville d’Ukraine. Ces accusations ont cependant été rejetées par la Russie, qui a dénoncé « une mise en scène » organisée sur les réseaux sociaux. « L’autre jour, une autre attaque d’infox a été entreprise dans la ville de Boutcha dans la région de Kiev après le départ des militaires russes conformément aux plans et accords conclus. Quelques jours plus tard, une mise en scène y a été organisée, qui est actuellement diffusée à travers toutes les chaînes et réseaux sociaux par des représentants ukrainiens et leurs patrons occidentaux » avait déclaré Sergueï Lavrov chef de la diplomatie russe.