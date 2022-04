La nouvelle fait le tour de la toile ce lundi 18 Avril 2022. Catherine Spaak, l’actrice et chanteuse belge italienne n’est plus. Catherine Spaak est décédée le 17 avril 2022 dans une clinique romaine après avoir été victime en 2020 d’une hémorragie cérébrale a annoncé ce lundi la chaîne de télévision Rai. L’actrice belgo-italienne Catherine Spaak était âgée de 77 ans.

L’actrice Catherine Spaak a passé la majeure partie de sa carrière en Italie où elle est devenue une célébrité dès son jeune âge. De 15 à 18 ans, Catherine Spaak a été l’actrice principale d’au moins 12 films. À l’âge adulte, elle est apparue dans de nombreuses comédies et quelques drames du milieu des années 1960 au début des années 1980. Parmi les interprétations les plus connues d’elle, « Il Sorpasso », « L’Armata Brancaleone » et « Fever from horse ». Elle a lancé Forum à la télé, puis pendant des années elle a été l’égérie de « Harem », la première conversation féminine