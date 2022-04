Le monde de l’entreprise a beaucoup évolué avec l’arrivée du numérique. Nombreuses sont celles qui ont déjà effectué la transition, mais l’ont-elles vraiment réussie ? En effet, l’informatisation a entrainé une multiplication des données. Néanmoins, si ces dernières ne sont pas stockées ou partagées correctement, elles ne seront pas valorisées. Aujourd’hui, il existe des professionnels dont le métier est d’augmenter la performance des entreprises à travers la mise en place d’une bonne politique de gestion des données.

Qu’est-ce qu’un audit Data Quality ?

L’audit est une évaluation qui permet de mesurer la bonne gestion des données en entreprise. Il s’agit d’abord de cibler l’ensemble des données produites et stockées dans les différents services et les moyens dont dispose l’entreprise pour y avoir accès. Par exemple, aujourd’hui, l’une des préconisations les plus courantes après un audit réalisé par des experts en data et en CRM, c’est la mise en place d’un hub avec une interface de connexion. Cela permet de simplifier le stockage et l’accès aux données, mais cela évite également le dédoublage de ces données. Aujourd’hui, les agences spécialisées dans la « data intelligence » s’intéressent désormais à la gestion des données clients. Elles proposent différents process pour les valoriser afin d’améliorer les performances des entreprises.

Pourquoi faut-il s’intéresser aux données clients ?

Savez-vous que les entreprises qui proposent une expérience personnalisée à leurs clients augmentent leurs revenus 2 à 3 fois plus vite que leurs concurrents ? En effet, améliorer la connaissance client pour une entreprise signifie plusieurs choses. Pour commencer, cela permet de proposer une offre plus adaptée en ciblant mieux les besoins. Ensuite, la personnalisation des messages suscite davantage l’intérêt des clients. Par exemple, avec les outils d’automation, le taux d’ouverture et de clic sur des e-mails publicitaires augmente significativement si les messages sont personnalisés. Enfin, mieux connaitre les clients augmente le taux de satisfaction, ce qui est très important dans un monde où les avis s’échangent en permanence.

Comment fonctionne une étude de connaissance client ?

Les experts vont se déplacer dans l’entreprise pour vérifier différents points. Pour commencer, il va falloir étudier la qualité des données et procéder à un nettoyage afin de supprimer celles qui sont inutiles ou qui n’apportent aucune valeur, celles qui sont en doublon. Ensuite, au travail de nettoyage succède le travail de valorisation. En effectuant une segmentation adaptée aux besoins de l’entreprise, cela va permettre de mieux exploiter ces données. Enfin, il faut mettre en place des processus qui tendent vers une meilleure connaissance des clients en exploitant correctement l’ensemble des données conformément à la législation sur la protection des données personnelles. Cela va permettre de personnaliser l’expérience et d’augmenter son ROI.

La segmentation comportementale permet de mieux comprendre les besoins des clients et de mesurer la fidélité, l’engagement et leur attirance sur les produits et les services. La mise en place d’outils d’automation va contribuer à améliorer l’expérience utilisateur. En effet, l’intelligence artificielle va permettre d’analyser certaines données en permanence pour proposer des solutions à des moments clés. Non seulement le « machine learning » permet de mieux piloter l’offre, mais cela aide aussi à la prise décision par le biais d’outils d’analyse et de prévision. Généralement, une meilleure gestion des données clients permet aux entreprises d’augmenter leur ROI à court terme.