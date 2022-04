Les images à peine soutenable du « massacre de Boutcha » continue de susciter des réactions dans le monde. Ce mercredi, le pape François s’est invité dans le débat et a appelé les deux parties à « arrêter cette guerre » qui fait de nombreuses victimes depuis le début il y a plusieurs semaines. Le souverain pontife n’a pas manqué de condamné le « massacre de Boutcha » et a embrassé un drapeau ukrainien venu de la ville.

Le pape François a condamné mercredi « le massacre de Boutcha » et a embrassé un drapeau ukrainien envoyé de la ville où des corps de civils jonchaient les rues après le retrait des troupes russes selon les médias internationaux. Les morts à Boutcha, en dehors de Kiev, ont déclenché un tollé mondial et des promesses de nouvelles sanctions contre Moscou de la part de l’Occident.

« Les nouvelles récentes de la guerre en Ukraine, au lieu d’apporter soulagement et espoir, ont apporté de nouvelles atrocités, comme le massacre de Boutcha », a déclaré le pape François à la fin de son audience hebdomadaire à l’auditorium du Vatican. « Arrêtez cette guerre ! Que les armes se taisent ! Arrêtez de semer la mort et la destruction« , a-t-il dit, dénonçant la cruauté envers les civils, les femmes et les enfants sans défense.