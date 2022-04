Dans un éditorial publié sur le site de The Atlantic , Ibram X. Kendi, professeur de sciences humaines à l’Université de Boston a déclaré que les républicains ne sont pas le parti de « n’importe quel groupe de parents », mais plutôt « le parti de la suprématie blanche ». « Le Parti républicain n’est clairement pas le parti des parents. Le Parti républicain n’est certainement pas le parti des parents de couleur. Mais le Parti républicain est-il même le parti des parents blancs ? » s’est interrogé le professeur.

Il poursuit en affirmant que si les politiciens républicains se soucient des enfants blancs, « ils n’ignoreraient pas, ne minimiseraient pas, ne défendraient pas ou ne renforceraient pas la principale menace raciale à laquelle sont confrontés les jeunes blancs aujourd’hui… Le Parti républicain n’est pas le parti des parents qui élèvent des enfants blancs. Le Parti républicain n’est pas le parti des parents qui élèvent des filles… élèvent des enfants pauvres, élèvent des enfants immigrés. Le Parti républicain rend plus difficile pour tous ces enfants d’apprendre sur eux-mêmes et sur leur histoire. Le Parti républicain prive les parents et les éducateurs de leur capacité collective à protéger les enfants vulnérables contre l’endoctrinement ou la victimisation par le fléau de la suprématie blanche… Ce Parti républicain n’est le parti d’aucun groupe de parents, mais le parti de la suprématie blanche » a-t-il conclut.