Les États-Unis feront tout leur possible pour retirer la Russie du Conseil des droits de l’homme des Nations unies suite à l’accusation de massacre des civils dans la ville de Boutcha, a déclaré lundi l’ambassadrice américaine aux Nations unies, Linda Thomas-Greenfield. Lire la suite. Des accusations rejetées par la Russie qui dénonce une mise en scène.

« L’autre jour, une autre attaque d’infox a été entreprise dans la ville de Boutcha dans la région de Kiev après le départ des militaires russes conformément aux plans et accords conclus. Quelques jours plus tard, une mise en scène y a été organisée, qui est actuellement diffusée à travers toutes les chaînes et réseaux sociaux par des représentants ukrainiens et leurs patrons occidentaux« , a déclaré M Lavrov à propos des accusation contre son pays. « En étroite coordination avec l’Ukraine, les pays européens et d’autres partenaires à l’ONU, nous allons demander la suspension de la Russie du Conseil des droits de l’homme de l’ONU », a déclaré Thomas-Greenfield aux journalistes à l’issue d’une réunion avec le Premier ministre roumain à Bucarest.

Le Conseil des droits de l’homme est un organe de l’ONU chargé de promouvoir et de protéger les droits de l’homme dans le monde. Les deux tiers des 193 membres de l’ONU devraient voter en faveur de la suspension de la Russie du conseil pour que la volonté américaine soit couronnée de succès.