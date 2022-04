La guerre en Ukraine n’est pas encore terminée plus de quatre semaines après le démarrage. Depuis quelques heures, la Russie est accusée d’exaction à Boutcha, une région en Ukraine après le départ des soldats. Le pays dirigé par Vladimir Poutine a rejeté les accusations des occidentaux et dénonce «une mise en scène» organisée sur les réseaux sociaux et les chaines de télévision.

La Russie donne de la voix. Après les dernières accusations concernant des exactions que la Russie aurait commise à Boutcha, le ministre des affaires étrangères russes a réagi fustigeant une « infox ». « L’autre jour, une autre attaque d’infox a été entreprise dans la ville de Boutcha dans la région de Kiev après le départ des militaires russes conformément aux plans et accords conclus. Quelques jours plus tard, une mise en scène y a été organisée, qui est actuellement diffusée à travers toutes les chaînes et réseaux sociaux par des représentants ukrainiens et leurs patrons occidentaux« , a déclaré M Lavrov.

D’un autre côté le porte parole du Kremlin, Dmitri Peskov a déclaré que des signes de «falsifications vidéo» ont été décelés par des experts du ministère de la Défense de la Fédération de Russie. «À en juger par ce que nous avons vu, on ne peut pas faire confiance à ces images vidéo», lance l’officiel russe Dmitri Peskov qui rejette formellement toutes les accusations formulées depuis quelques heures. «Nous rejetons catégoriquement toutes les accusations», a affirmé ce lundi le porte parole du Kremlin M Peskov.