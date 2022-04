Le 8 janvier 2023, les Béninois iront aux urnes pour élire les députés de la 9ème législature. Actuellement, tous les Etats- majors des partis politiques légalement constitués sont en ébullition. Absents des élections législatives de 2019, les partis politiques de l’opposition comptent y participer. Reçu ce dimanche 10 avril 2022 sur la chaîne de télévision privée E-Télé Bénin, l’ancien ministre, économiste et membre du Parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe), Alain Adihou a invité le Président Patrice Talon à organisér des élections législatives inclusives, transparentes et que les résultats des urnes reflètent ceux sortis des bureaux de vote afin que cela puisse permettre au Chef de l’Etat de faire une sortie de scène honorable.

«Je veux croire que le Chef de l’Etat tient absolument à en finir avec un parlement monocolore » a déclaré l’ancien ministre Alain Adihou. En décembre 2021 lors de son discours sur l’état de la nation, le Président de la République du Bénin, Patrice Talon a annoncé à la face du monde et devant les députés de le 8ème législature que «c’est son second mandat » .Selon l »économiste et membre du Parti Fcbe, grâce à Patrice Talon, «beaucoup de Béninois comprennent la différence entre second et deuxième » mandat .

Puisque le Président Patrice Talon est à son second mandat, l’ancien ministre souhaite «qu’il travaille comme il l’a toujours rêvé à avoir une sortie honorable et que enfin les élections de 2023 soient des élections inclusives ». Pour lui, « le Chef de l’Etat du Bénin, aujourd’hui, y gagnerait à ce que nous ayons des élections législatives inclusives, transparentes » et «que les résultats proclamés tout au moins à 90 à 95% soient des résultats sortis des urnes ». «J’ai dit 90 à 95% parce qu’il y a toujours des redressements objectifs de la CENA et surtout de la Cour constitutionnelle qui sont habileté au terme de la loi à le faire mais les résultats des urnes qui seront affichés aux différents postes de vote, que ce soit ces résultats-là » a-t-il précisé.

Alain Adihou a laissé entendre qu’«à partir des postes de vote jusqu’à la CENA en passant par les autres instances, l’arrondissement, la commune, que ce ne soit que des résultats des urnes sortis des bureaux de vote et des postes de vote». Pour lui, si «cela est fait, c’est le Chef de l’Etat qui va s’assurer une sortie de scène honorable comme il en a toujours rêvé et c’est notre démocratie qui va entrer dans une phase de restauration ». Il n’a pas manqué d’inviter le Président Patrice Talon à créer toutes les conditions favorables pour que tous les partis politiques puissent participer aux prochaines législatives de 2023.