Le Gestionnaire-mandataire de l’Agence Nationale d’identification des personnes (Anip), Cyrille Gougbédji a rencontré le vendredi 22 avril 2022 le Directeur Général des Elections, Abou Soulé Adam pour une séance technique de concertation entre la CENA et l’ANIP sur le processus d’établissement de la Liste électorale informatisée (LEI). Lors des échanges, un accent particulier a été mis sur l’évaluation et surtout sur l’actualisation des centres et des postes de vote et également sur les questions liées au délai de la mise à disposition de la Liste électorale informatisée provisoire au moins 120 jours avant les élections législatives du 08 janvier 2023.

Le Gestionnaire-mandataire de l’Anip a déclaré sur Radio Bénin que «la loi a prévu que le nombre maximum d’électeurs à inscrire au niveau d’un poste de vote est 500 ». Il a fait savoir ensuite que «le centre de vote est composé de postes de vote » et qu’«un centre de vote comprend au maximum 10 postes de vote ». «Mais nous avons une population électorale qui est en croissance, qui est en augmentation » a-t-il précisé. C’est pour cela, selon Cyrille Gougbédji, qu’«il faut s’assurer que les postes de vote dans leur positionnement au regard du passé conviennent encore aux exigences ou aux impératifs liés à l’augmentation de la population électorale ». Pour lui, «cette question, c’est maintenant qu’il faut les régler » et qu’«il ne faut pas attendre la veille du scrutin pour être en train d’évaluer les postes de vote ».