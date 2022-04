Les autorités américaines accusent un oligarque russe d’avoir essayé de contourner les sanctions. Il s’agit de Konstantin Malofeyev. L’homme aurait essayé avec l’aide d’autres personnes d’acquérir des structures à travers l’Europe dans l’espoir de diffuser de la propagande pro-russe. « Après avoir été sanctionné par les États-Unis, Malofeyev a tenté d’échapper aux sanctions en utilisant des co-conspirateurs pour acquérir et gérer subrepticement des médias à travers l’Europe », a déclaré le responsable américain tout en martelant que plusieurs millions de dollars ont été saisis.

« Le ministère de la Justice continuera d’utiliser toutes ses autorités pour demander des comptes aux oligarques russes et à d’autres qui cherchent à échapper aux sanctions américaines », a-t-il poursuivi. Toujours selon les informations rapportées sur cette situation, plusieurs interpellations auraient eu lieu. Un ex employé de CNBC et de Fox News a été arrêté à Londres. Il serait en train de faire des productions pour l’oligarque russe.

Deux filles de Poutine sanctionnées

Cette information intervient quelques heures seulement après l’arrestation d’un yacht en Espagne appartenant à un oligarque russe, Viktor Vekselberg. L’homme d’affaires est connu pour sa proximité avec le président russe Vladimir Poutine. Ces sanctions interviennent dans le cadre des mesures qui ont été prises par les occidentaux pour contrer l’offensive russe en Ukraine. Selon les informations rapportées par les médias, en plus des oligarques, des responsables russes, deux filles du président russe Vladimir Poutine feront objet de sanctions en Europe.