Depuis le 16 mars dernier, le gouvernement béninois a décidé de lever les mesures restrictives mises en place pour faire face à la pandémie du COVID-19. Cette décision fait suite à l’observance de la situation de la pandémie dans le pays qui est à la baisse des cas y compris les plus graves. Elle est également intervenue afin de relancer les activités économiques, culturelles et sociales dans une atmosphère de baisse du pouvoir d’achat et la flambée des denrées alimentaires dans les marchés. Désormais, il n’est plus obligatoire de porter des masques dans les lieux publics ou de respecter la distanciation sociale dans les transports en commun.

La vaccination des fonctionnaires de l’administration publique n’est plus obligatoire. Les bars, discothèques et assimilés peuvent grandement ouvrir leurs portes. Les regroupements festifs sont également permis. Depuis que cette levée des mesures restrictives est entrée en vigueur, force est de constater un net recul du nombre des personnes appelées à se faire vacciner. Ils étaient déjà très nombreux ces Béninois à rechigner à la simple idée de se faire vacciner au moment fort de la pandémie. Aujourd’hui, ils ont purement et simplement abandonné cette idée. Les 78 centres de vaccination contre la pandémie répartis à travers le pays sont déserts. Beaucoup de Béninois de toutes catégories socioprofessionnelles continuent de bouder les postes de vaccination. La plupart de ceux qui ne veulent pas se vacciner s’appuient sur des rumeurs faisant état du peu de fiabilité des vaccins homologués.

D’autres ne se vaccinent pas tout simplement par négligence. Ceux qui franchissent le pas se comptent au bout des doigts, malgré les nombreuses campagnes de sensibilisation. Il s’agit des voyageurs à l’étranger où le pass sanitaire est obligatoire. D’après les chiffres du ministère de la santé en date du 23 avril dernier, 3,12 millions de doses ont été administrées et seulement 2,52 millions de personnes sur les 11 millions que compte le pays ont été complètement vaccinées soit un taux de 20,8% de la population. Depuis le début de l’épidémie, il y a eu 26955 cas de contaminations et 163 décès liés à la maladie dans le pays. Fort heureusement, à la même date, aucun nouveau cas de contamination n’a été recensé sur toute l’étendue du territoire national. Cependant, cette nouvelle rassurante ne doit pas nous faire dormir sur nos lauriers. La pandémie n’est pas encore finie.

L’émergence des nouveaux variants a montré l’inverse. Les contaminations se multiplient en Europe. Les hôpitaux continuent d’enregistrer des malades. En Chine, pays dans lequel les premiers cas ont éte détectés et où l’on pensait qu’elle était enrayée, des villes avec des dizaines d’habitants comme Shanghai sont confinées. On compte déjà des dizaines de morts. Cette situation devrait nous faire réaliser que le combat n’est pas terminé surtout quand on sait que toute la stratégie pour vaincre la pandémie repose sur les vaccins et le respect des gestes barrières. Les vaccins protègent contre les formes graves à condition qu’ils soient majoritairement distribués et renouvelés jusqu’à atteindre le seuil de l’immunité collective. Dans le contexte actuel, il importe de maintenir la vigilance pour ne pas avoir à faire face à une nouvelle flambée de cas de Covid-19.