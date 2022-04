La sécurité est une question importante pour le gouvernement malien. Dans ce cadre, les forces armées maliennes ont mené une opération contre les terroristes dans la région de Mopti, au centre du Mali. Après plus d’une dizaine de jours, l’état-major général des armées a annoncé, dans un communiqué, la mort de plus de 200 terroristes. D’après le document, il s’agit de 203 terroristes qui auraient été neutralisés et au moins 50 autres qui ont été arrêtés. A ce bilan s’ajoutent de grandes quantités de munitions et d’armes qui ont été confisquées par les militaires maliens.

Pas de pertes dans le camp des soldats maliens

Toujours selon le communiqué de l’état-major, deux-cents motos ont été confisquées et brûlées par ces derniers. Cependant, l’état-major ne parle pas de pertes dans le camp des soldats maliens. Par ailleurs, il n’a pas manqué de souligner que l’opération a été menée en même temps par des troupes aéroportées et certaines forces au sol. Notons que ce bilan établi par l’armée malienne intervient plusieurs jours après deux attaques qui ont coûté la vie à neuf terroristes, mais aussi à quatre militaires.

17 soldats blessés

Dans un communiqué, l’état-major général avait indiqué que dans la journée du lundi 21 mars 2022, une patrouille de l’armée malienne serait tombée dans une embuscade lors d’une offensive à Boni. Dans cette région, il a fait cas de deux morts et sept blessés dans le camp de l’armée, avec 13 assaillants et 2 terroristes arrêtés. Au cours de l’attaque qui a eu lieu au poste de Tessit, deux morts et dix blessés ont été enregistrés dans le camp des forces armées maliennes (FAMA). Du côté des terroristes, 9 morts ont été comptés. En tout, après les deux attaques, 4 soldats ont été tués et 17 autres ont été blessés.