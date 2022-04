Depuis l’avènement du Président Patrice Talon au pouvoir en 2016, des réformes ont été faites par le Chef de l’Etat pour améliorer les conditions de vie des femmes et surtout de lutter contre les violences faites aux femmes à travers le vote d’une série de lois en faveur de la gent féminine au Bénin. Reçue ce vendredi 22 avril 2022 dans l’émission « 5/7 matins » de la chaîne de la télévision nationale, Maître Marie Elise Gbèdo, avocate et ancienne ministre, a salué l’implication personnelle du Président de la République du Bénin dans la lutte contre les violences faites aux femmes.

L’ancienne ministre a déclaré que cette implication personnelle du Président Patrice Talon dans la lutte contre les violences faites aux femmes lui fait plaisir. Elle a rappelé que pendant longtemps, elle a dit que «Tant que le Président de la République ne considère pas le problème de la promotion de la femme, le problème des violences subies par les femmes, quand le président de la république ne s’implique pas comme pour les autres affaires, ça ne marche pas ».

Maître Marie Elise Gbèdo se réjouit donc « quand les gens ont entendu le Président de la république Talon dit «ça suffit comme ça » les violences faites sur les femmes. Nous avons créé » cet Institut National de la Femme (INF) «pour quel que soit la personnalité de l’auteur de la victime, on va punir» et que la Cour de répression des infractions économiques et du Terrorisme (CRIET) « va s’occuper d’un certain nombre de choses », la peur a commencé à gagner le rang des personnes qui sont souvent coutumières de ces faits. Pour elle, « Ça marche bien au niveau de la CRIET ». Elle n’a pas manqué de saluer la volonté politique du Chef de l’Etat pour avoir à cœur le problème des femmes.