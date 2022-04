Visiblement, il n’y a pas que sur terre que les éclipses solaires sont possibles. Ce phénomène se déroule aussi sur la planète Mars comme l’astromobile rover Perseverance en a donné la preuve le 02 avril dernier. En effet, cet engin déployé par la NASA sur la planète Mars dans le cadre de la mission spatiale Mars 2020, a pu capturer des images d’une éclipse solaire sur la planète rouge, à l’aide de Mastcam-Z, un des instruments dont il est équipé. Sur les images on peut voir Phobos, l’une des deux plus importantes lunes de cette planète, passer devant le soleil, provoquant cette éclipse solaire.

» Ces observations peuvent aider les scientifiques à mieux comprendre l’orbite de cette lune »

Le phénomène ne dure pas plus de 40 secondes. Sur terre, les éclipses sont plus longues, mais il faut dire que Phobos n’a pas la taille de la lune terrestre. Elle est 157 fois plus petite qu’elle. En tout cas, cette éclipse captée par rover Perseverance ravit les astronautes de la NASA. « Ces observations peuvent aider les scientifiques à mieux comprendre l’orbite de cette lune et comment sa gravité attire la surface martienne, et son impact sur la croute et le manteau de la planète rouge » a indiqué l’Agence spatiale américaine. Bien que la capture de cette éclipse solaire martienne, soit un exploit, ce n’est pas la première fois que la Nasa enregistre les images d’un tel phénomène sur la planète rouge.

« Ces images sont les dernières de la longue histoire de la NASA qui consiste à capturer des éclipses solaires depuis Mars » a fait savoir l’Agence spatiale américaine. Cependant, c’est la première fois que la NASA obtient des images aussi clairs et ultra-détaillées d’une éclipse solaire martienne. Rappelons que Mars 2020 est une mission spatiale qui consiste à déployer l’astromobile Perseverance sur le sol martien pour étudier sa surface et collecter des échantillons du sol. Cette mission d’exploration de la planète Mars est développée par le JPL, établissement de la NASA.