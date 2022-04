C’est une affaire qui occupe l’actualité malienne depuis quelques jours. Des ONG accusent les forces armées maliennes d’avoir perpétré des massacres dans le village de Moura. Des accusations rejetées par le pouvoir malien. Les autorités ont cependant lancé une enquête pour déterminer les circonstances desdits décès. Sur la BBC, le ministre malien des affaires étrangères Abdoulaye Diop est revenu sur le sujet. Pour rappel, Malgré les démentis des autorités maliennes, les USA appellent, dans un communiqué, à une enquête impartiale sur les récents événements et accusations contre le groupe Wagner et les forces armées maliennes, les FAMa. Lire la suite.

« Tous les éléments que nous avons montrent que la présence de Wagner au Mali, c’est des exactions et la limitation des libertés publiques« ​, avait affirmé le ministre français Le Drian à la presse. La France entretient depuis quelques mois des relations difficiles avec les autorités maliennes depuis les commentaires désobligeants de Macron et Le Drian. Face aux nouvelles accusations à Moura, le ministre Diop a dénoncé des mensonges et une propagande occidentale rappelant des faits similaires orchestrés par les occidentaux dans le passé. C’était lors d’une interview accordée à la chaîne BBC.

« Il n’y a pas eu de massacre dans cette localité contrairement aux allégations mensongères qui sont propagées ici et là pour démoraliser notre armée d’une part mais aussi pour défendre des positions de pays qui sont en perte de vitesse au niveau du Mali et qui cherchent tous les moyens pour pouvoir reprendre position dans notre pays » a déclaré le ministre malien. Quant aux témoignages, il rappelle qu’il existe également des témoignages de citoyens affirmant que les militaires ne sont pas responsables de massacres dans cette localité. Quant aux forces wagner, il nie une nouvelle fois l’implication de mercenaires dans son pays et parle de coopération d’état à état entre le Mali et la Russie. « La sécurité des maliens est d’abord entre les mains des maliens » a-t-il affirmé ajoutant que son pays apprécie toute aide venant de l’extérieur mais n’accepte aucun chantage.