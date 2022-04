Malgré les démentis des autorités maliennes, les USA appellent, dans un communiqué, à une enquête impartiale sur les récents événements et accusations contre le groupe Wagner et les forces armées maliennes, les FAMa. Le pouvoir Goïta a depuis quelques mois quelques démélés avec les autorités françaises qui, selon les autorités maliennes, tendent à imposer des décisions au Mali, un pays souverain. Sur le plan géopolitique, la France a du mal à accepter l’arrivée de son rival russe dans sa zone d’influence et multiplie les sorties contre le groupe Wagner et les militaires maliens.

« Tous les éléments que nous avons montrent que la présence de Wagner au Mali, c’est des exactions et la limitation des libertés publiques« ​, a récemment confié le ministre Le Drian à la presse française. Avec le nouveau communiqué, les autorités américaines se joignent donc à leur allié français et réclament une enquête. Lire ci-dessous la déclaration.

Communiqué du département d’État des États-Unis

Nous suivons les rapports faisant état d’informations extrêmement troublantes selon lesquelles un grand nombre de personnes a été tué en début de semaine dans le village de Mourah, dans la région de Mopti, au centre du Mali. Nous présentons nos condoléances aux familles de tous les civils qui ont trouvé la mort.

Nous sommes préoccupés par le fait que de nombreuses informations suggèrent que ce massacre a été perpétré par des forces du groupe Wagner, soutenu par le Kremlin, qui échappent à tout contrôle. D’autres rapports affirment que les Forces armées maliennes (FAMa) ont ciblé des éléments de groupes extrémistes violents connus. Ces rapports contradictoires illustrent le besoin urgent pour les autorités de transition maliennes de donner à des enquêteurs impartiaux un accès libre, sans entrave et sûr à la zone où ces événements tragiques se sont déroulés.

L’accès immédiat à des témoins oculaires et aux nombreuses personnes qui seraient détenues par le gouvernement est essentiel pour clarifier la situation. Nous appelons le gouvernement de transition du Mali à permettre l’accès à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) pour qu’elle puisse mener une enquête rigoureuse conformément à son mandat du Conseil de sécurité des Nations unies. L’absence d’examen approfondi et crédible des faits et des responsabilités ne servira qu’à semer la division dans la société malienne, à nuire à la crédibilité, la légitimité et la réputation des FAMa, à pousser les communautés dans les bras de groupes extrémistes violents et à créer des conditions favorables à une violence accrue.