L’organisation du traité atlantique nord (OTAN) veut revoir sa présence militaire au niveau de ses frontières. La question a été abordée par le secrétaire général de l’organisation, Jens Stoltenberg, dans une interview accordée au média britannique, The Telegraph. Au cours de son intervention, il a fait savoir que l’OTAN travaille actuellement sur des plans afin d’obtenir une présence militaire permanente à sa frontière. Pour Jens Stoltenberg, l’alliance se trouve en plein milieu d’une transformation assez fondamentale qui montrera les « conséquences à long terme » des actions du président russe Vladimir Poutine.

Les décisions seraient prises en juin

« Ce que nous voyons maintenant est une nouvelle réalité, une nouvelle normalité pour la sécurité européenne. Par conséquent, nous avons maintenant demandé à nos commandants militaires de proposer des options pour ce que nous appelons une réinitialisation, une adaptation à plus long terme de l’OTAN » a-t-il déclaré. Par ailleurs, les décisions sur la réinitialisation seraient prises au cours d’un sommet de l’OTAN qui aura lieu à Madrid en juin prochain. Notons que les propos du secrétaire général de l’OTAN interviennent dans un contexte où la Russie mène une offensive contre l’Ukraine, depuis plus d’un mois.

La « peur absurde de la Russie »

Pour rappel, l’Ukraine accuse la Russie d’avoir commis des crimes notamment dans la ville de Boutcha. Dans un discours publié, il y a une semaine, sur sa chaîne Telegram, le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’était pris à l’ancienne chancelière allemande Angela Merkel et à l’ancien président français Emmanuel Macron. Les deux dirigeants européens avaient représenté le contingent européen de l’OTAN lors d’une réunion à Bucarest il y a 14 ans, le 3 avril 2008, au cours de laquelle il a été déclaré que l’Ukraine pourrait devenir membre de l’OTAN. Cependant, dans les années qui ont suivi, l’Ukraine ne s’est jamais vue proposé l’adhésion. Pour Volodymyr Zelensky, c’est à cause de la « peur absurde de la Russie » de Merkel et Sarkozy qui a entraîné la mort de milliers de personnes, des civils ukrainiens rapporte le DailyMail.