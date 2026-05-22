Real Madrid : Arbeloa annonce son départ et refuse d'intégrer le staff de Mourinho

Ce vendredi 22 mai, à la veille de la dernière journée de Liga à domicile contre l’Athletic Club de Bilbao, Álvaro Arbeloa a confirmé en conférence de presse qu’il quittera le Real Madrid à l’issue de la saison. L’entraîneur espagnol a également fermé la porte à une éventuelle intégration dans le staff de José Mourinho, pressenti pour lui succéder.

Un départ assumé, sans amertume

Le ton était celui d’une conclusion annoncée. Devant les journalistes, Arbeloa n’a pas cherché à temporiser : « J’espère que ce n’est qu’un au revoir. J’ai toujours considéré Madrid comme ma maison. J’y suis depuis 20 ans. C’est chez moi. C’est mon dernier match de la saison, je ne sais pas si ce sera le dernier de ma carrière d’entraîneur du Real Madrid, on ne sait jamais. Je vais essayer d’en profiter. Et je suis concentré sur la victoire. » Interrogé directement, il a confirmé son départ d’un simple « oui ».

L’ancien défenseur, arrivé en urgence en janvier dernier pour remplacer Xabi Alonso limogé, tire un bilan personnel serein : « J’ai fait ce en quoi je croyais, et non parce que j’y étais forcé. » Une formulation qui écarte toute impression de contrainte de la part du club, même si son contrat courait jusqu’en juin 2027.

La porte fermée à Mourinho

La question de José Mourinho était inévitable. Selon plusieurs médias espagnols et britanniques, dont The Athletic, le technicien portugais — actuellement sous contrat avec le Benfica jusqu’en juin 2027 — serait le candidat privilégié du président Florentino Pérez pour prendre la direction du club la saison prochaine. Fabrizio Romano a rapporté qu’un accord verbal aurait déjà été trouvé entre les deux parties pour un contrat de deux ans.

Arbeloa n’a pas voulu s’étendre sur le sujet, mais a été limpide sur sa propre situation : « Mourinho dispose d’un staff technique fantastique, il est très bien entouré. S’il vient, il viendra avec son équipe, comme il se doit. Il n’est pas question que je le rejoigne. » Il a conclu : « J’ai passé ces quatre derniers mois à penser au Real Madrid, désormais, il est temps de penser à moi. J’ai franchi le pas, je me sens prêt à relever de nouveaux défis. »

Une saison blanche qui précipite les décisions

La situation qui entoure ce départ est celui d’un exercice 2025-2026 particulièrement sombre pour le club madrilène : élimination en quarts de finale de la Ligue des Champions face au Bayern Munich, titre de Liga concédé au FC Barcelone, et un vestiaire traversé par de profondes tensions internes. Une saison sans trophée, la première depuis 2021. Le match contre l’Athletic Bilbao, samedi soir au Santiago Bernabéu, sera le dernier d’Arbeloa sur le banc merengue. L’annonce officielle de son successeur est attendue dans la foulée de la fin de saison.