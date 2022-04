Les accusations de viol dont fait l’objet Ousmane Sonko continuent d’occuper l’actualité au Sénégal. En effet, selon les informations rapportées par Walfadjri, il pourrait y avoir du nouveau dans cette affaire. Les différentes charges qui ont été retenues contre le principal mis en cause dans l’affaire pourraient être requalifiées toujours selon les précisions apportées par le média. L’homme politique sénégalais risquerait ainsi un sursis.

Une rencontre secrète…

Il fait par ailleurs savoir que depuis l’audition de l’ex-patronne d’Adji Sarr, le bureau du procureur travaille dans ce cadre. Une rencontre aurait également eu lieu loin des regards du public au Temple de Thémis entre ceux qui se sont saisis du dossier. La charge relative au viol pourrait être laissée de côté au profit d’un autre délit a tenu à préciser. Notons que cette information intervient dans un contexte où plusieurs proches de l’accusatrice de Sonko évoquent la thèse d’un montage dans le dossier.

« Il n’y a rien dans le dossier »

C’est le cas par exemple du guide religieux et marabout de la jeune femme. « Il n’y a rien dans le dossier. C’est un complot monté de toute pièce. Et Adji Sarrme l’a dit de sa propre bouche », a confié Baye Mbaye Niass MC. Lors de son audition qui s’est tenue le 22 mars dernier, Ndèye Khady Ndiaye a fait savoir que l’homme politique sénégalais serait victime d’un montage. L’ancienne patronne de la jeune femme a totalement blanchi le mis en cause lors de son passage devant la justice.