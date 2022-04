Le président du parti Restaurer la Confiance (RLC) était hier 17 avril l’invité de l’émission « Entretien du dimanche ». Iréné Agossa a notamment évoqué les législatives de 2019 ayant conduit à un « parlement monocolore ». Il estime que l’opposition a sa part de responsabilité. « Notre part de responsabilité c’est de n’avoir pas compris qu’en 2019, il fallait remplir toutes les conditions pour participer aux élections. On se disait que bon, on allait toujours s’entendre comme ça se faisait. On n’avait pas compris que les autres avaient déjà pris une position de jusqu’au-boutiste. Et ils avaient leur angle d’attaque. Nous nous disons ont peut toujours dialoguer » a déclaré le président du parti Restaurer la Confiance.

«…ce n’est pas les législatives qui vont nous faire peur »

« Ce que nous appelons dialogue, eux, ils appelaient ça pagaille » a poursuivi Iréné Agossa. Aujourd’hui, la situation a changé selon l’invité d’Eden tv. Il est persuadé que le pouvoir n’aura plus cette opportunité face à son parti Restaurer la Confiance (RLC). « Nous avons participé aux élections présidentielles… Si nous avons participé aux présidentielles, ce n’est pas les législatives qui vont nous faire peur » assure Iréné Agossa. Il pense même qu’en 2022, le contexte est favorable pour des élections législatives plus ouvertes.

« Ce n’est plus indispensable pour le pouvoir d’avoir que les partis de leurs tendances. Ils ont fait déjà l’expérience pendant 5 ans. Ça n’a pas donné une bonne image, un bon résultat. Que ce soit sur le plan national, sur le plan international, sur le plan sous-régional » a laissé entendre l’ex-Dg de la Sonacop. Pour lui, si chaque parti respecte bien les textes il pourra participer aux prochaines élections législatives.