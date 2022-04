Dans la journée d’hier, nous vous informons que des manifestations se tenaient aux USA après que l’afro-américain Patrick Lyoya a été tué par un policier . Dans la journée d’hier, sa mère s’est exprimée sur le sujet. Dorcas, la mère de Patrick Lyoya, qui a été tué par balle par la police à Grand Rapids, Michigan, a déclaré lors d’une conférence de presse jeudi après-midi qu’elle était « surprise et étonnée » que son fils ait été tué aux États-Unis.

Lors de la conférence de presse diffusée sur Youtube, Dorcas Lyoya est apparue avec sa famille et l‘avocat national des droits civiques Ben Crump pour demander que des accusations soient portées contre l’officier responsable de la fusillade mortelle. Dorcas Lyoya, qui a émigré de la République du Congo aux États-Unis en 2014 avec sa famille, pleurait visiblement lors de la conférence de presse.

Elle a dit que Patrick, 26 ans, était son premier fils « bien-aimé », et a expliqué qu’elle et sa famille avaient fui leur pays d’origine à cause de la guerre et pensaient qu’ils étaient venus dans un endroit sûr en Amérique. « Je suis surprise et étonnée de voir que c’est ici que mon fils a été tué d’une balle« , a-t-elle déclaré, selon un interprète lors de la conférence de presse. « Et pour cela, j’ai besoin de justice pour mon fils.«

Ben Crump, qui a représenté les familles de plusieurs hommes et femmes noirs qui ont été tués par la police, a appelé Grand Rapids à divulguer le nom de l’officier qui a tiré sur Patrick et à porter des accusations. « Pourquoi ne condamnons-nous pas les policiers ici aux États-Unis d’Amérique, tirant sur des civils noirs non armés dans la nuque?« , s’est interrogé l’avocat qui a fait référence au drame de Boutcha en Ukraine.