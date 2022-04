Le nombre de morts dues aux inondations dans la province du KwaZulu-Natal, dans le sud-est de l’Afrique du Sud, a dépassé 400. De plus, les autorités locales citées par Reuters rapportent une cinquantaine de personnes portées disparues. Le plus grand nombre de décès dus à l’impact du cataclysme a été enregistré dans la municipalité d’eThekwini, dont le centre administratif est Durban, il s’agit de plus de 350 morts.

Depuis le 8 avril, sous l’influence des masses d’air froid de l’Antarctique, un cyclone traverse l’Afrique du Sud. Le KwaZulu-Natal a été la zone la plus touchée. Dans la province, plus de 6.000 bâtiments administratifs et maisons ont été entièrement ou partiellement détruits. De nombreux chemins de fer et routes ont été emportés, des dizaines de ponts se sont effondrés. Dans de nombreuses régions, il n’y a plus d’électricité, de communications mobiles et d’eau potable. La formation dans des centaines d’écoles et une partie des universités est suspendue, de nombreux magasins et succursales bancaires ne fonctionnent plus.