(TASS) Le président russe Vladimir Poutine a averti que les tentatives des pays occidentaux de renoncer aux livraisons de l’énergie russe affecteraient inévitablement l’ensemble de l’économie mondiale.

« Les entreprises énergétiques russes sont des acteurs responsables sur le marché mondial, elles ont fait leurs preuves avec plus d’une décennie de travail et le strict respect de leurs obligations« , a-t-il déclaré lors d’une réunion sur la situation de l’industrie pétrolière et gazière.

« Les tentatives des pays occidentaux de renoncer aux livraisons russes et de remplacer nos hydrocarbures par des approvisionnements alternatifs affecteront inévitablement l’ensemble de l’économie mondiale« , a déclaré M. Poutine.