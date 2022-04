Cela fait plus de deux mois que la Russie a lancé une offensive en Ukraine. Le bilan des victimes et des dégâts matériels s’alourdit au fur et à mesure que le temps passe. Ce lundi, le président Vladimir Poutine a accusé l’Occident d’essayer de détruire la Russie, exigeant que les procureurs adoptent une ligne dure face à ce qu’il qualifie de complots fomentés par des espions étrangers pour diviser le pays et discréditer ses forces armées rapporte l‘agence Reuters.

S’adressant aux principaux procureurs russes et accompagné de son ministre de la Défense, Poutine a accusé l’Occident d’inciter l’Ukraine à planifier des attaques contre des journalistes russes, accusation démentie par Kiev. Poutine a déclaré que le principal successeur du KGB de l’ère soviétique, le Service fédéral de sécurité (FSB), avait empêché lundi une tentative d’assassinat par un « groupe terroriste » contre le journaliste de télévision russe Vladimir Soloviev. « Ils sont passés à la terreur – à la préparation du meurtre de nos journalistes », a déclaré Poutine à propos de l’Occident.

Le président Vladimir Poutine qui dirige la Russie en tant que chef suprême depuis le dernier jour de 1999 et qui a occupé le poste de Premier ministre de la Russie (2008–2012) n’a pas immédiatement fourni de preuves à l’appui de ses déclarations et Reuters n’a pas été en mesure de vérifier immédiatement les accusations. La semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine accusait des dirigeants d’encourager la russophobie. « [Il a été noté que] les dirigeants de la plupart des pays de l’UE encourageaient par leurs actions une russophobie flagrante qui se manifeste, par exemple, dans les domaines culturel, humanitaire et sportif« , indique le communiqué du Kremlin après l’échange téléphonique entre le président Poutine et le chef du Conseil européen Charles Michel