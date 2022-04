Bientôt deux mois que la Russie a lancé son offensive en Ukraine. L’Union Européenne, l’OTAN, les Etats-Unis et leurs alliés ont vivement critiqué l’action de la Russie chez son voisin l’Ukraine. Des sanctions ont été infligées contre la Russie et des hauts dirigeants du pays pour le dissuader de poursuivre son offensive. Alors que l’offensive se poursuit en Ukraine et la Russie a annoncé une seconde phase, le président Poutine a échangé avec le chef du Conseil européen Charles Michel. Occasion pour le chef du Kremlin de dire que plusieurs dirigeants des pays de l’UE encourage la russophobie.

Le président russe Vladimir Poutine a signalé au chef du Conseil européen Charles Michel la politique russophobe des pays européens, y compris dans les domaines culturel et sportif. C’est ce qu’a rapporté le service de presse du Kremlin à la suite d’une conversation téléphonique entre MM. Poutine et Michel. « [Il a été noté que] les dirigeants de la plupart des pays de l’UE encourageaient par leurs actions une russophobie flagrante qui se manifeste, par exemple, dans les domaines culturel, humanitaire et sportif« , indique le communiqué du Kremlin.

Pour rappel, la semaine dernière, le président russe Vladimir Poutine a échangé le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane ben Abdelaziz Al Saoud au téléphone. Les deux dirigeants ont à cette occasion débattu de la coopération bilatérale, ainsi que de la situation au Yémen et en Ukraine, selon le compte rendu fait samedi dernier par le service de presse du Kremlin à la fin de l’entretien téléphonique des deux personnalités. Vladimir Poutine et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane « ont donné une évaluation positive » du travail conjoint au format OPEP+ toujours selon le même compte rendu.