Depuis le début de la guerre en Ukraine, les Etats-Unis se sont insurgés contre l’offensive russe. Le Président Biden a d’ailleurs pris une certains nombre de sanctions à l’encontre de la Russie justement à cause de l’offensive. L »ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton a salué le travail accompli par le Président Biden après l’offensive russe en Ukraine. Toutefois, elle estime que les États-Unis devraient faire plus pour faire une différence dans la région.

Dans une interview accordée à l’émission « Meet the Press » de NBC, Hillary Clinton a affirmé que les USA « regardaient cela les yeux grands ouverts » et qu’ils voyaient la menace que le président russe Vladimir Poutine représentait pour l’Ukraine, mais aussi pour « l‘Europe, la démocratie, et à la stabilité mondiale« . Cependant, Hillary Clinton a affirmé que les sanctions imposées à la Russie ne sont pas suffisantes. Aussi l’aide apportée à l’Ukraine jusqu’à présent ne suffit pas selon la candidate malheureuse à la présidentielle de 2016.

« Nous devons redoubler d’efforts. Il y a plus à faire pour augmenter la pression et le stress : des sanctions supplémentaires, plus d’aide létale, et maintenant qu’il y a eu un recul grâce à la courageuse offensive militaire ukrainienne, il y a temps de réapprovisionner les Ukrainiens afin qu’ils puissent continuer à défendre leur pays« , a déclaré Hillary Clinton. Pour rappel, il y a quelques jours, Hillary Clinton a été sanctionnée par la Russie, la candidate malheureuse à la Présidentielle de 2016 a par la suite ironisé.