Depuis que la Russie a lancé son offensive en Ukraine, le pays est sous le coup de multiples sanctions occidentales. Chaque jour qui passe, des voix s’élèvent pour critiquer le dirigeant russe et son action en Ukraine. Il y a quelques heures, une autre voix s’est faite entendre. En visite aux Etats-Unis pour rencontrer son homologue américain, le ministre des Affaires étrangères de la République tchèque Jan Lipavský a dit ce qu’il pense du dirigeant russe. Le département d’Etat américain a publié sur son site les propos de l’officiel Tchèque.

Le ministre des Affaires étrangères de la République tchèque a déclaré aux journalistes que « malheureusement, l’esprit de Poutine est un produit de l’ère soviétique du KGB ». « Il croit vraiment à ce mythe soviétique. Ils ne considèrent pas l’Ukraine comme un État souverain, ce qui signifie qu’ils sont contre l’ordre international. Et cette vision impérialiste a tendance à faire boule de neige », a ajouté Jan Lipavsky à Washington avant une rencontre avec son homologue américain, le secrétaire d’État Antony Blinken.

Pour lui, Poutine « ne considèrent pas l’Ukraine comme un État souverain, ce qui signifie qu’ils sont contre l’ordre international. Et cette vision impérialiste a tendance à faire boule de neige, donc si nous laissions tomber l’agression contre l’Ukraine, nous paierions un coût beaucoup plus élevé à l’avenir pour cela, comme nous l’avons vu précédemment dans l’histoire« . Le secrétaire d’État Antony Blinken a félicité la République tchèque pour son « soutien remarquable à l’Ukraine » et pour avoir accepter d’accueillir plus de 300 000 réfugiés du pays.