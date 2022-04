Les autorités canadiennes préféreraient continuer de travailler avec l’actuel président français Emmanuel Macron, mais le choix appartient aux Français. C’est ce qu’a affirmé le premier ministre du Canada Justin Trudeau, commentant le deuxième tour de l’élection présidentielle française qui se tiendra dimanche prochain.

« Évidemment, c’est une décision très importante pour les Français. Et je peux dire que ce serait une bonne chose pour le Canada pour le monde qu’on puisse continuer de travailler avec Emmanuel dans les années à venir« , a fait savoir le premier ministre canadien. Plus tôt, le chancelier allemand Olaf Scholz, le premier ministre espagnol Pedro Sanchez et son homologue portugais Antonio Costa avaient aussi publié une déclaration commune appelant les Français à voter pour Macron lors de la prochaine élection.

Le 10 avril, le premier tour de l’élection présidentielle a eu lieu en France avec un taux de participation de 73,69%. Il y avait 12 candidats en lice pour la présidence. Emmanuel Macron (27,85%) et Marine Le Pen (23,15%) ont accédé au second tour. Ainsi, le 24 avril, le scénario de la dernière présidentielle se répétera, alors que les mêmes politiciens se sont déjà affrontés dans le duel final pour l’Élysée. (Tass)