Les dernières déclarations faites par Eric Zemmour sur les Sénégalais continuent de susciter des réactions au sein de l’opinion publique. En effet, le Sénégalais Bara Ndiaye résidant en France a profité d’une interview qu’il a accordée à SeneNews pour se prononcer sur l’actualité. Ce fut également une occasion pour l’homme d’exiger des excuses publiques de la part du candidat à la prochaine élection présidentielle en France.

« Ces propos sont graves… »

« Non seulement, j’appelle les autorités françaises de prendre les mesures nécessaires pour que cet homme d’une part s’excuse et qu’il soit poursuivi pour appel à la haine, à la discrimination. Ces propos sont graves, irrespectueux et indignes. », a déclaré au cours de son entretien Bara Ndiaye. « J’espère que M. Macron et la République française prendront les sanctions nécessaires et que Zemmour s’excuse devant le peuple sénégalais », a-t-il poursuivi.

Une vague de réactions

Comme lui, beaucoup de ressortissants sénégalais étaient montés au créneau pour déplorer les mots du polémiste français. Alors que le candidat d’extrême droite à la présidentielle française avait effectué une descente à Porte de la Villette, un quartier du 19e arrondissement de Paris en proie à la délinquance et au trafic de drogue, il avait ouvertement accusé les Sénégalais d’être des trafiquants et des clandestins. « Non, il faut une solution simple. Il faut que la police reprenne possession de cet endroit-là. Puis, il faut renvoyer tous les étrangers et tous les trafiquants. La plupart des trafiquants sont Sénégalais, clandestins et ils n’ont rien à faire ici. », avait-il déclaré lors de cette sortie.