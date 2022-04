C’est un phénomène exceptionnel qui se produira dans la matinée du dimanche 17 avril 2022, en France. En effet, quatre planètes à savoir Jupiter, Saturne, Venus et Mars seront alignés dans le ciel. Selon les informations du site Futura, l’alignement sera visible à partir de l’hémisphère nord avant le lever du soleil, entre 5h30 et 6h30. Ce sera, en effet, à ce moment que Jupiter effectuera sa sortie de l’horizon, pour aller rejoindre les trois autres. Par ailleurs, ce qui se produira dans le ciel n’aura pas besoin d’équipements spéciaux pour être vu, puisqu’il devrait être visible à l’œil nu.

Il sera encore visible le samedi 23 avril 2022

D’après les précisions de l’agence européenne de l’Espace (ESA) pour bien observer cet évènement, il faudra regarder en direction de l’ouest. Notons que ce n’est pas le seul jour au cours duquel les planètes alignées seront visibles. Pour les personnes n’ayant pas la possibilité d’aller voir celui de demain, il sera encore visible le samedi 23 avril 2022. Au fil des jours qui suivront les planètes alignées seront visibles, toujours dans le même intervalle d’heures jusqu’à fin avril. Pour rappel, ce n’est pas la première fois que des planètes alignées sont visibles en France.

En décembre 2021, il y avait déjà eu des alignements de planètes avec notamment la comète la plus brillante de l’année et des étoiles filantes. A ce moment, cinq planètes s’étaient alignées, dont trois étaient visibles à savoir Vénus, Saturne et Jupiter. Parmi les autres qui n’étaient pas visibles se trouvent Hespéros et Neptune. Contrairement à l’alignement qui aura lieu demain, celui de l’année dernière n’était pas visible à l’œil nu. Le 07 Juillet 2020, un autre alignement avait également eu lieu.