Elon Musk a profité de sa participation à une conférence pour TED à Vancouver pour lancer quelques piques à Mark Zuckerberg. Interrogé sur son intention de racheter le réseau social de l’oiseau bleu, l’homme d’affaire américain a fait savoir que cette action s’inscrivait plus dans le but de lutter pour la liberté d’expression que pour faire des bénéfices. Il indique également que son ambition est de rendre Twitter moins restrictif et donc plus ouvert.

Zuckerberg comparé à Louis XIV

Le patron de SpaceX et de Tesla a notamment décrié le contrôle qu’exerce le responsable de meta sur les autres plateformes sociales. « En ce qui concerne le type de propriété des médias, je veux dire, vous avez Mark Zuckerberg qui possède Facebook, Instagram et WhatsApp, et avec une structure d’actionnariat qui fera que Mark Zuckerberg le 14 contrôle toujours ces entités », indique-t-il en référence à Louis XIV, le tout-puissant « Roi Soleil ».

Pas de censures sur Twitter selon Musk

Pour lui, ce genre de contrôle n’existera pas sur le réseau social de l’oiseau bleu et les censures n’auront plus leur raison d’être. Rappelons qu’il a exprimé son ambition de prendre possession de la plateforme il y a quelques jours. Certains internautes ont depuis lors formulé la demande relative à la réintégration de l’ancien patron de la Maison-Blanche banni depuis les événements de l’attaque du capitole américain.