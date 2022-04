La Fédération internationale des journalistes (FIJ), basée à Bruxelles, a condamné l’intention de l’homme d’affaires américain Elon Musk d’acheter Twitter, car cela pourrait créer une « plateforme de désinformation« . C’est ce qu’indique un communiqué publié par la FIJ mardi. « La FIJ condamne les plans d’acquisition. Nous avertissons qu’ils menacent le pluralisme, la liberté des médias et créent une plateforme de désinformation », indique le document.

La FIJ a exprimé sa crainte que le réseau social, qui comptait plus de 400 millions d’utilisateurs dans le monde, ne devienne la propriété d’une seule personne au lieu d’un groupe d’actionnaires. Une telle décision aurait de sérieuses implications pour l’utilisation sociale et politique de Twitter. Plus tôt ce mardi, le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton a averti Elon Musk que l’administration du réseau social Twitter devait se conformer aux règles de l’UE sur la modération des contenus.

Le 25 avril, la direction de Twitter a annoncé que l’entrepreneur américain allait racheter la société pour 44 milliards de dollars. M. Musk a précédemment signalé son intention de transformer l’opérateur de médias sociaux d’une entreprise publique en une entreprise non publique, après quoi ses actions ne pourront être vendues ou échangées qu’en privé ou de gré à gré.