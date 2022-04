L’offensive en Russie est dans son deuxième mois déjà. Depuis qu’elle a commencé la Russie dirigée par Vladimir Poutine est sous le coup de sanctions des occidentaux. Ces dernières semaines, les occidentaux ont renforcé les sanctions après le drame de Boutcha. Ce samedi, le chancelier autrichien Karl Nehammer a affirmé que l’UE continuera de renforcer ses sanctions contre la Russie tant que l’offensive ne sera pas arrêtée.

L’Union européenne renforcera les sanctions contre la Russie jusqu’à ce qu’elle ne cesse son offensive en Ukraine. C’est ce qu’a déclaré le chancelier autrichien Karl Nehammer lors d’une conférence de presse samedi à Kiev avec le président ukrainien Vladimir Zelenski. « Nous continuerons à renforcer les sanctions de l’Union européenne jusqu’à l’achèvement de la guerre. Nous venons d’adopter un nouveau volet de sanctions. Il ne sera pas le dernier. Ceci est fait afin de mettre fin à la guerre« , a déclaré M. Nehammer.

Le chancelier autrichien est arrivé en Ukraine samedi. Il s’est entretenu avec le président ukrainien et rencontrera également le premier ministre ukrainien Denis Shmygal et le maire de la capitale ukrainienne Vitali Klitschko. De plus, M. Nehammer visitera la ville de Boutcha. Pour rappel, il y a quelques jours, plusieurs Etats dont les Etats-Unis, la Grande Bretagne ont décidé de sanctions les filles aînées du Président Poutine.