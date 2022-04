Les changements radicaux se feront observer après les législatives de juillet prochain. À l’issue des concertations tenues ces derniers jours, le ministre de l’Intérieur et les membres de l’hémicycle ont décidé de l’augmentation du nombre des députés à l’Assemblée nationale. De 165 députés, le nombre des députés passera à 172, soit une augmentation de sept personnes. Des départements ont été ciblés pour la concrétisation de cette nouvelle réforme, qui sans aucun doute sera très favorable pour certains.

Malgré quelques réticences des groupes de l’opposition et des non-alignés, le nombre de députés va passer de 165 à 172 après-juillet prochain. Il s’agit d’une nouvelle réforme qui concerne principalement six départements du pays. En autres, il y a Thiès, Mbour, Keur Massar, Pikine, Bounkiling et Médina Yoro Foula. Cette réforme permettra d’ailleurs à Keur Massar, récemment érigé en département d’avoir son siège. En plus de ces six représentants déjà à l’Assemblée nationale, Pikine aura encore un autre député et passera donc à sept représentants.

Par contre, Thiès et Mbour auront chacun deux parlementaires de plus sur les sept ajoutés. En ce qui concerne Bounkiling et Médina Yoro Foula, ils auront un député par localité. Au total, sept députés seront rajoutés à la liste qui fera passer le nombre des parlementaires de 165 à 172. Cette décision est le fruit d’un long échange entre le ministre de l’Intérieur, Antoine Diome, et les intermédiaires des différents camps qui siègent à l’hémicycle. Les élections législatives sénégalaises sont prévues pour juillet 2022 et à sa suite, le nombre de sièges à Assemblée nationale changera. Toutefois, ceci n’est pas un accord qui a été pris à l’unanimité, car des réticences se font sentir au niveau de l’opposition.