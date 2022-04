Trois mois de prison assortis de sursis et un million de francs d’amende. C’est du moins la sentence prononcée par le tribunal correctionnel de Dakar ce mercredi 13 avril contre le directeur des programmes de la Télévision futurs médias (Tfm). La justice impose également à l’accusé d’allouer solidairement au plaignant une somme de 10 millions de francs.

Un montant de 100 millions réclamés

Le plaignant qui n’est personne d’autre que l’auteur-compositeur, Djibril Mbaye Fall alias Brill reproche aux responsables du média sénégalais d’avoir utilisé sans autorisation une de ses chansons dans la série « Taille Fine ». Il exigeait en réalité aux deux responsables du Groupe futurs médias (Gfm) et leurs sponsors, Nestlé Sénégal et la marque Pakfood une somme de 100 millions de francs CFA. Mais le principal mis en cause a clamé son innocence et indique avoir pris une autorisation verbale auprès du plaignant.

Une autorisation verbale?

« C’est le monteur qui a attiré mon attention sur l’existence de la chanson. Je me suis rapproché du directeur de la production de la télé. Je lui ai fait savoir que je voulais 26 secondes. De ce fait, Pathé Dia a appelé directement Brill devant moi. Il m’a dit que je n’avais pas à l’appeler et qu’il me donnait son accord. Il est revenu deux mois après pour m’envoyer une citation », a expliqué le mis en cause lors du procès.