C’est le grand retour pour un des plus célèbres justiciers au cinéma. Zorro, une série diffusée pour la première fois dans les années 50 sera incarné pour la première fois par une femme, l’actrice colombienne Sofia Vergara, connue pour son rôle dans la série « Modern Family » va avoir l’occasion d’interpréter le rôle du célèbre justicier selon le site américain Deadline.

Sa mission ultime : combattre l’injustice. Pourquoi pas une femme plus sensible à la cause? Cette question, la chaîne NBC et Universal TV. Sofia Vergara, déjà rompue à la tâche des séries, svelte et athlétique a été choisie selon la presse américaine. Elle est également, d’après les premières annonces, la productrice de la série. Mais alors que le héros original était une personne de la noblesse et donc riche, “la nouvelle Zorro” quant à elle, sera une artiste persécutée par des groupes mafieux contre qui elle devra lutter.