Burkina Faso : Ibrahim Traoré s'explique sur « l'albinos noir » et « l'hiver noir »

Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a apporté de nouvelles précisions sur deux expressions qu’il avait lancées ces derniers mois et qui alimentent les débats sur la toile africaine : « l’albinos noir » et « l’hiver noir ». Ces clarifications ont été formulées lors d’une interview accordée à la presse nationale et internationale le 2 avril 2026, à l’occasion du premier anniversaire de la proclamation de la Révolution progressiste populaire (RPP).

Une bonne nouvelle pour le Burkina, sans révélation

Sur l’« albinos noir », Traoré a confirmé que l’expression désigne une évolution favorable propre au Burkina Faso, sans en préciser la nature. « L’albinos noir concerne le Burkina et c’est une bonne nouvelle qui concerne notre patrie. Elle arrive », a-t-il déclaré, maintenant l’énigme autour d’une annonce qu’il avait formulée pour la première fois en septembre 2025, promettant alors que « la guerre va finir très vite » à son apparition.

L’expression avait suscité un large débat public. Interrogés par Burkina 24 au Grand Marché de Ouagadougou, des citoyens y voyaient tour à tour la fin imminente du terrorisme, l’avènement d’une nouvelle monnaie de l’AES ou un changement politique majeur.

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L’hiver noir, une menace déjà amorcée

Sur l’« hiver noir », le chef de l’État a adopté un ton plus alarmiste. Il a indiqué que le processus est désormais enclenché, liant son inévitabilité aux comportements des dirigeants africains qu’il juge inféodés à des puissances extérieures. L’expression avait été introduite en décembre 2025, lors du 2e collège des chefs d’État de la Confédération de l’Alliance des États du Sahel (AES), en référence à une déstabilisation violente qu’il comparait au Printemps arabe.

Ce discours s’inscrit dans une posture de rupture assumée avec les anciennes tutelles. Lors de la même interview, Traoré a rejeté les déclarations du chef d’état-major français évoquant une « détérioration catastrophique » de la situation sécuritaire au Burkina, répondant que la situation intérieure du pays ne relève pas de l’appréciation de Paris.

Un bilan sécuritaire avancé comme contrepoint

Le président a présenté des chiffres concrets pour contrebalancer les analyses extérieures : le nombre de déplacés internes serait passé de près de deux millions à moins d’un million, avec une projection de quasi-disparition d’ici mai ou juin 2026. Des localités du nord de Djibo, sous contrôle jihadiste depuis une décennie, auraient été reconquises, selon ses déclarations. Le capitaine Traoré a annoncé que la prochaine phase des opérations visera à sécuriser durablement les zones libérées pour prévenir toute réinfiltration.