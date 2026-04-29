Bénin : la justice confirme Nourénou Atchadé à la tête du parti LD

Le tribunal de Cotonou a rendu, ce mercredi 29 avril 2026, une décision en faveur du camp de Nourénou Atchadé dans le différend interne au parti Les Démocrates. Selon les informations rapportées par Bip Radio, le jugement confirme l’intéressé dans ses fonctions de président de la formation politique.

Le contentieux opposait deux courants au sein du parti, chacun revendiquant la légitimité de la direction. Le délibéré met un terme provisoire à cette contestation en tranchant en faveur du camp Atchadé contre celui d’Eric Houndété qui se réclamait être toujours président intérimaire du parti.

Une décision judiciaire en faveur du camp Atchadé

À l’issue de l’audience, l’avocat de Nourénou Atchadé, Me Élie Dovonou, a déclaré : « Monsieur Atchadé est confirmé président du parti Les Démocrates. » Cette affirmation s’appuie sur le contenu du jugement rendu par la juridiction compétente, tel que relayé par Bip Radio.

Publicité

La décision intervient dans un contexte de tensions internes marquées par des divergences sur la gouvernance du parti. Le tribunal était saisi afin de statuer sur la légitimité des instances dirigeantes issues de ces rivalités. Du côté du camp conduit par Eric Houndété, la réaction se veut conforme à la décision judiciaire. Jude Lodjou, intervenant pour ce courant, a indiqué que ses membres acceptent le verdict. Cette position traduit une reconnaissance formelle de l’autorité de la décision rendue, même si elle intervient dans un climat de désaccord interne persistant au sein de la formation politique