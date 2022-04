Les plaintes s’enchaînent contre les dirigeants des sociétés et entreprises du Sénégal depuis peu. L’ancien DG de la Sn/Hlm Mamadou Kassé est impliqué dans une affaire de détournement estimé à hauteur de plus d’un milliard de francs CFA. Le syndicat des travailleurs de la section Cnts après analyse des faits, a fait recours à la justice en déposant une plainte sur la table du Doyen des juges. Association de malfaiteurs et détournement de deniers publics, ce sont là les faits reprochés à l’ancien DG et les autres personnes citées dans ce dossier.

Association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux, intrusion et corruption d’un système informatique et détournement de deniers publics, ces chaînes d’accusations sont en train de devenir monnaie courante au sein de plusieurs structures opérationnelles du Sénégal. La plus récente des affaires est celle de l’opérateur téléphonique sénégalais Sonatel, dont les accusés ont été placés sous mandat de dépôt. En plus de celui-ci, il y a également l’affaire de détournement au sein de la Lonase, la Poste, le Trésor, et la Sn/Hlm vient de s’ajouter à la liste.

En effet, l’ex DG Mamadou Kassé et l’actuel DG de la Sicap et représentant de la société Fatkha Immobilier, Ousmane Bâ ont désormais leurs noms sur la table de la justice. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs et détournement de deniers publics par le syndicat des travailleurs de la section Cnts qui a déposé une plainte auprès du Doyen des juges. Selon les informations fournies dans la plainte, Mamadou Kassé aurait vendu un immeuble R+7 qui devrait normalement être côte à côte, mais qui finalement était bâti sur deux terrains distincts et séparés par des maisons appartenant à autrui.

Dans le dossier, les syndicalistes dénoncent la cession frauduleuse de deux immeubles dont le montant de la vente du titre foncier 6358/DK n’a pas été marqué dans les registres de la compatibilité, ce qui laisse entendre que le paiement du prix de vente de l’immeuble objet du TF/6314 a été fait hors de la comptabilité du notaire. Aussi, contrairement au rapport du commissaire aux comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2019, qui indique un montant de vente de 717 983 000 francs CFA, l’acte de cession versé aux débats quant à lui fait état d’une vente effectuée à hauteur de 823 965 651 francs CFA.

Le premier immeuble intitulé 6314/DK est situé à la Médina rue 34 angles 33 et s’étend sur une superficie de 279 m2 et le second 6358/DK, à la Médina rue 34 angles Boulevard Général de Gaulle, sur une superficie de 311 m2. Le montant total détourné lors de la vente est de 105 982 651 francs CFA.