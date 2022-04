Après les exercices de la Chine près de Taïwan avec l’annonce de la visite des élus américains, Taipei a tenu à avertir Pékin des conséquences de son acte. « La menace de la force par le gouvernement totalitaire du Parti communiste chinois contre Taïwan ne fera que renforcer la volonté du peuple taïwanais de défendre la liberté et la démocratie, et attirera également le soutien des États-Unis et d’encore plus de partenaires démocratiques pour Taïwan démocratique » peut-on lire dans un communiqué de ministère taïwanais des Affaires étrangères.

Taïwan dénonce une réaction « récalcitrante et ridicule » de la Chine avec les récentes manoeuvres. Taïwan annonce qu’elle va approfondir sa coopération avec les USA pour empêcher « l’expansion continue » de la Chine, a indiqué le ministère. Une position partagée par le sénateur américain Ben Sasse qui prévient que la Chine ne peut pas intimider les élus américains. « Le peuple américain n’aime pas les tyrans et soutient instinctivement le peuple épris de liberté de Taiwan » va-t-il ensuite ajouter.

Pour rappel, l’armée chinoise a annoncé vendredi avoir mené des exercices militaires autour de Taïwan, selon la chaîne de télévision publique. Les exercices visent le « mauvais signal » envoyé par les États-Unis à propos de Taïwan, a déclaré vendredi un porte-parole du Commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération, selon CCTV.